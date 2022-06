گھر کی آرائش کے 6 لازوال رحجانات

You would be surprised how letting light pour in can significantly add آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ روشنی کو اندر آنے دینے سے کسطرح آپکی آرائش کو دلکش بنا سکتی ہے۔ ایک جگہ جو قدرتی روشنی سے بھرپور ہو ہمیشہ ہی باوقار، گرمائش سے بھرپور، خوش آمدیدی، وسیع اور کشادہ لگتی ہے اور گھر کی آرائش کا لازمی جزو بن جاتی ہے۔ شیشوں کا فراخدلانہ استعمال گھرمیں قدرتی روشنی لانے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ کمروں میں روشنی لانے کے دوسرے طریقوں میں سورج کی روشنی کا استعمال، چمکیلی آرائشی سامان، شیشے اور آرائش میں ہلکے رنگوں کا استعمال شامل ہیں۔ شیشے قدرتی روشنی کو گھر میں لانے کا سب سے آسان اور سستا طریقہ ہے۔ ایسا کھڑکیوں کے سامنے والی دیوار میں ایک بڑا سا شیشہ آویزاں کر کے کیا جاسکتا ہے۔ شیشہ روشنی کو منعکس کرے گا اور کمرے میں آنے والی روشنی کو دوگنا کر دے گا۔